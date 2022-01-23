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Samsun-Ankara karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı nedeniyle, Samsun-Ankara karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı. Ekipler kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.
- DHA
- 23.01.2022 - 00:30
- Güncelleme : 23.01.2022 - 00:54
Samsun'da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolu Mahmuz Geçidi mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı.
Çok sayıda araç yolda kalırken, yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluştu.
MAHSUR KALANLARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Sürücüler araçlarında bekleyişini sürdürüyor. Kimi sürücüler ise araçlarına zincir takmaya çalıştı.
Ekipler kardan kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.
Samsun-Ankara karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı VİDEO