Samsun Çarşamba Havalimanı 6 ayda 663 binden fazla ağırladı Türkiye, ulaşımda havalimanlarından daha yoğun bir şekilde yararlanmaya başladı. Samsun Çarşamba Havalimanı da bu noktalardan birisi oldu.

AA

Samsun Çarşamba Havalimanı, bölge için ulaşımda önem taşıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün derlediği Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı verileri belli oldu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 2023 yılının ilk yarısında 663 bin 456 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Yolcu trafiğinde yüzde 17 artış yaşandı

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, havalimanındaki yolcu trafiğinde geçen yılın ilk yarısına göre bu yılın aynı döneminde yüzde 17 artış olduğunu belirtti.

Haziranda 127 bin 863 yolcu ağırlandı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla yolcu trafiği iç hatlarda 109 bin 70, dış hatlarda 18 bin 793 olmak üzere 127 bin 863 olarak gerçekleşti.

6 aylık uçak, yolcu ve yük trafiği

Dağlı, bölgedeki uçuşlara ait şu bilgileri paylaştı: