Samsun-Çarşamba Havalimanı'nı ocakta 121 bin yolcu kullandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre 2024 Ocak ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'nı 21 bin 462 yolcu kullanırken, yük trafiği toplamda bin 131 ton oldu.

İHA

Türkiye, ulaşım alanında hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor.

Yüzlerce eseri hayata geçirerek ulaşımda kolaylık sağlandı.

Bu projelerden biri de Samsun-Çarşamba Havalimanı oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ocak ayında 121 bin 462 yolcu uçtu

Buna göre; Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 110 bin 104, dış hat yolcu trafiği 11 bin 358 oldu.

Böylece ocakta toplam 121 bin 462 yolcuya hizmet verildi.

Ocak ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 968, dış hatlarda 110 olmak üzere toplamda bin 78’e ulaştı.

Bin 131 ton yük taşındı

Havaalanında kargo, posta, bagaj trafiği ise ocak ayında toplamda bin 131 ton oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)