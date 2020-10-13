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- Samsun merkezli 2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı
Samsun merkezli 2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı
Samsun ve Denizli'de, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
- DHA
- 13.10.2020 - 16:35
Samsun merkezli 2 ilde, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Samsun Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu HTŞ terör örgütü soruşturması kapsamında, Bafra ilçesi ve Denizli’nin Buldan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 Suriye uyruklu, gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.