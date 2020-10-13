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    Samsun merkezli 2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

    Samsun ve Denizli'de, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 16:35
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    Samsun merkezli 2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

    Samsun merkezli 2 ilde, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Samsun Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu HTŞ terör örgütü soruşturması kapsamında, Bafra ilçesi ve Denizli’nin Buldan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 Suriye uyruklu, gözaltına alındı.

    Soruşturma devam ediyor.

    Samsun merkezli 2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı #1

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