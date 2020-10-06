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    Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

    8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen emniyet mensubu 17 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 06.10.2020 - 10:23
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 10:23
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    Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma yapıldı.

    8 İLDE OPERASYON

    Harekete geçen ekipler Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

    17 GÖZALTI

    Operasyon kapsamında eski emniyet mensubu 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

    Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı #1

    Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı #2

    Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı #3

    Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı #4

    Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı #5

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