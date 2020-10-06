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- Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen emniyet mensubu 17 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 06.10.2020 - 10:23
- Güncelleme : 06.10.2020 - 10:23
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma yapıldı.
8 İLDE OPERASYON
Harekete geçen ekipler Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
17 GÖZALTI
Operasyon kapsamında eski emniyet mensubu 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.