Samsun merkezli 'Satır' operasyonunda gözaltı sayısı 50’ye yükseldi

İHA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma çerçevesinde; yanmış, hacizli, enkaz altından çıkarılmış ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı araçlarla "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarının işlendiği belirlendi.

Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı.

5 FİRARİ YAKALANDI

Firari durumda olan 5 kişi de kısa süre sonra yakalanarak gözaltı sayısı 50’ye yükseldi.

Polis ekipleri, yapılan aramalarda "change" olarak değerlendirilen 1 çekici, yakalamalı hacizli 1 çekici ve 1 dorse, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirdi.

Soruşturma devam ediyor.