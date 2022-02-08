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- Samsun polisinden 'Onur Anıtı' nöbeti
Samsun polisinden 'Onur Anıtı' nöbeti
Atatürk Parkı'ndaki anıta gerçekleşen çirkin saldırı girişimi sonrası harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki önlemleri sürdürüyor.
- DHA
- 08.02.2022 - 16:16
- Güncelleme : 08.02.2022 - 16:32
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'na gelerek halatla Onur Anıtı'na zarar vermeye öalışan 2 kuzen, gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Olayın ardından Samsunlular, sokağa dökülerek anıt etrafında 4 günlük nöbet gerçekleştirmişti.
POLİSLER NÖBETE DEVAM EDİYOR
Anıta yönelik saldırının ardından polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemleri ise sürüyor.
Ekipler, gece ve gündüz anıt ve çevresindeki parkta bekliyor.
Samsun polisinden 'Onur Anıtı' nöbeti VİDEO