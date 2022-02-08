Euro
15.58
0.13%
Dolar
13.65
0.45%
Altın
798.99
0.34%
Borsa
2014
0.80%
Bitcoin
594.693
2.72%
BTXN Coin
33.22
-0.59%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Yağmur 3 C

    Samsun polisinden 'Onur Anıtı' nöbeti

    Atatürk Parkı'ndaki anıta gerçekleşen çirkin saldırı girişimi sonrası harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki önlemleri sürdürüyor.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 16:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun polisinden 'Onur Anıtı' nöbeti

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'na gelerek halatla Onur Anıtı'na zarar vermeye öalışan 2 kuzen, gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

    Olayın ardından Samsunlular, sokağa dökülerek anıt etrafında 4 günlük nöbet gerçekleştirmişti.

    POLİSLER NÖBETE DEVAM EDİYOR

    Anıta yönelik saldırının ardından polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemleri ise sürüyor.

    Ekipler, gece ve gündüz anıt ve çevresindeki parkta bekliyor.

    Samsun polisinden 'Onur Anıtı' nöbeti VİDEO

    Samsun polisinden Onur Anıtı nöbeti #1

    Samsun polisinden Onur Anıtı nöbeti #2

    Samsun polisinden Onur Anıtı nöbeti #3


    Görüş Bildir