Samsun, şehidini gözyaşları içinde karşıladı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit oldu.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Sancak'ın (30) naaşı, tören mangası tarafından uçaktan indirildi.

Oğlunun tabutuna dokunarak gözyaşı döktü

Şehidin naaşını karşılamak için havalimanına gelen Vali Zülkif Dağlı ve beraberindekiler, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Anne Hanım Sancak, oğlunun tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.

Baba ocağına götürüldü

Okunan duaların ardından, şehidin naaşı, tören mangasındaki askerlerin omzunda cenaze aracına konularak, ikindi vakti defnedileceği Tekkeköy ilçesinde baba ocağına götürüldü.

AA'nın haberine göre Çarşamba Havalimanı'ndaki karşılama törenine; şehidin ailesi, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve beraberindekiler katıldı.