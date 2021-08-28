Samsun Şehir Hastanesi, adım adım inşa ediliyor

Canik ilçesinde 900 yataklı, 40 ameliyathane ve 200’den fazla yoğun bakıma sahip Samsun Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 7’si tamamlandı. Hastanenin, 2 yıl içinde tamamen bitmesi planlanıyor.

Samsun’un Canik ilçesi Dereler Mahallesi’nde, Türkiye’nin sağlık sektöründeki standartlarını yükselten şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor.

Özellikle koronavirüs döneminde değeri daha çok anlaşılan hastaneler, vatandaşların hizmete daha kolay ulaşmasını, sağlık hizmetlerinden daha verimli yararlanmasını sağlıyor.

PROJE BEDELİ 1 MİLYAR 69 MİLYON LİRA

Samsunlu vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek Samsun Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 7’si tamamlandı.

Proje bedeli katma değer vergisi (KDV) hariç 1 milyar 69 milyon lira olan 900 yataklı hastanenin yer teslimi, 13 Kasım 2020 tarihide yapıldı. Kenti sağlık turizmi açısından da ön plana çıkarmaya hedefleyen hastanenin, 2 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR"

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, 68 bin 990 metrekare oturum alanı, 234 bin 371 metrekare arsa alanı olan hastane çalışmalarını yerinde inceledi.

Demircan yaptığı açıklamada, “Samsun’un sağlık alanındaki en büyük yatırımını yerinde inceledik. Samsun Şehir Hastanesi’nin inşaatı devam ediyor. Gayet güzel ve yoğun bir çalışma var. Samsun, 2 yıl sonra çok güzel bir hastane kazanacak. Hastanenin Samsun’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” sözlerini kaydetti.

“200’DEN FAZLA YOĞUN BAKIM OLACAK”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise, hastanenin bölgeye değil, Türkiye’ye hizmet vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şehir hastanesi inşaatı şu anda çok hızlı bir şekilde ilerlemekte. 900 yataklı hastanenin şu anda yüzde 7’si tamamlandı. Yaklaşık 2 yıl içerisinde bitmesini bekliyoruz. Hastanemizde 40 ameliyathane, 200’den fazla yoğun bakım olacak.

“ÇEVRE ÜLKELERE DE DESTEK VERECEK BİR HASTANE YAPILIYOR”

Acil alanımız ve diğer özellikli birimlerimizle birlikte bölgeye hizmet veren bir hastane olacak. Bizler de sabırsızlıkla hastanemizin hizmete geçmesini bekliyoruz. Şehir hastanesinin ‘sağlık kenti Samsun’ için çok ciddi katkıları olacak. Sağlık turizmi başta olmak üzere diğer ameliyatlar olsun, özellikli işlemler olsun şehre katkı sağlayacak. Ameliyathane sayısının fazlalığı, yoğun bakımın fazlalığı, nitelikli hasta odaları, nitelikli birimlerin olması, her türlü tıbbi ekipmanın işlevsel halde olması çok büyük bir kazanım olacak. Sadece Samsun’a değil tüm bölgeye ve çevre ülkelere de sağlık turizmi açısından destek verecek bir hastane yapılıyor.

Samsun Şehir Hastanesi, adım adım inşa ediliyor VİDEO



“5-6 HASTANE BÜYÜKLÜĞÜ KAPASİTESİNDE BİR HASTAMEİZ OLACAK”

Hastanenin 310 bin metrekare kapalı alanı olacak. Bu da 5-6 hastane büyüklüğü kapasitesinde bir hastanemiz olacak anlamına geliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşüyoruz. Bağlantı yollarını yaparak, vatandaşlarımızın buraya rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Samsun Şehir Hastanesi hem şehrimize hem bölgemize hem de ülkemize katkı sağlayacak çok güzel bir hastane olacak.”





“BÖLGEMİZİ CİDDİ ANLAMDA HAREKETE GEÇİRECEK BİR YATIRIM”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise şunları söyledi:

“Şehir hastanesi bölgenin en büyük hastanesi olacak. İlçe sınırlarımızın içinde olması da bizim için önemli. Bölgemizi ciddi anlamda harekete geçirecek bir yatırım.





“12 BİN KİŞİNİN 3 VARDİYADA ÇALIŞTIĞI BACASIZ BİR FABRİKA KURULUYOR”

900 yataklı ve günlük 40 bin kişiden fazla insanın girip çıktığı, 12 bin kişinin 3 vardiyada çalıştığı bacasız bir fabrika kuruluyor. Hem Samsun’a hem de Canik’e ciddi anlamda katkı sağlayacak. İnşaatla birlikte bölgede de hareketlilik olmaya başladı. Hastanemiz inşallah seçimlere yetişecek ve milletimizin hizmetine sunulacak.”