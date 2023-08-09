Samsun Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatında sona gelindi Dış cephe kaplamaları takılan Samsun’un en büyük sağlık yatırımı 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tamamlanıyor.

AA

Türkiye sağlık alanında yaptığı çalışmalara her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Sağlıkta başarısını tüm dünyaya duyuran Türkiye'nin her noktasında şehir hastaneleri yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri, hizmete girmeye devam ediyor.

Samsun'da şehir hastanesi yükseliyor

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler sağlıkta devrime imza atarken, bir şehir hastanesi de Samsun'a oldu.

Kentte 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatının kaba inşaatı tamamlandı.

40 ameliyathane bulunuyor

Bir sağlık üssü haline gelecek hastane, genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi bünyesinde bulunduracak.