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    Samsun'a ikinci şehit haberi

    Sözleşmeli er Nurettin Uzun'un ardından, Kuzey Irak'ta görevli uzman çavuş Mümin Çarkçı'nın da şehit olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 08:10
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    Samsun'a ikinci şehit haberi

    Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 19 Nisan günü teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olmuştu.

    Samsun'dan bir şehit daha

    19 Mayıs ilçesi Düzköy mahallesi doğumlu Uzman Çavuş Mümin Çarkcı(30), görev yaptığı Kuzey Irak'ta mayın patlaması sonucu şehit oldu.

    Şehit Mümin Çarkçı'nın evli ve eşinin ise hamile olduğu öğrenildi.

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