Samsun'da 100. Yıl Anıtı'nın inşaatı imara aykırı olduğu için durduruldu İmara aykırı olduğu için durdurulan 100. Yıl Anıtı'nın inşaatında olaya tepki gösteren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Cumhuriyetin 100. yılında 100 anıt dikeceğiz" dedi.

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İHA

CHP'li belediyelerin heykel hizmetleri, Cumhuriyet'in 100. yılında da hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Samsun'un Atakum ilçesinde büyük bir proje hedeflendi.

100. Yıl Anıtı adı verilen projede birçok kolonun yapımı tamamlanırken söz konusu inşaat, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ‘imara aykırı olduğu’ gerekçesiyle durduruldu.

İnşaatın durdurulması CHP'li belediyenin tepkisine neden oldu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, inşaatın önünde basına açıklamalarda bulundu.

Hem Atakum Belediyesi’nin hem de Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının olduğu anıt inşaatı alanında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Burada yeni bir proje veya yeni bir park yapmıyoruz. Büyükşehir Meclisi’nin daha önce aldığı karara aykırı bir şey de yapmıyoruz. Yarım bırakılan bir projeyi tamamlıyoruz. Eksik bulduğumuz meydanı yaşanabilir kılmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet'in 100. yılında 100 anıt dikeceğiz"

Deveci şöyle konuştu:

Burada hukuka aykırı bir şey yok. Burayı yaşanabilir bir meydan olması, insanların gelip gideceği bir yer olması için gayret gösteriyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 anıt dikeceğiz ve bu meydana gelenler cumhuriyet tarihini buradan öğrenecek. Sadece burada değil Türkiye’nin pek çok yerinde buna benzer projeler gerçekleştiriliyor. Göz bebeğimiz gibi korumamız gereken cumhuriyetin 100. yılını yaşatmaya çalışıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)