Haberler

Gündem Haberleri

Samsun'da 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.