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    Samsun'da 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

    Samsun'da narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 21:31
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    Samsun'da 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi bulunan F.S. isimli şahsa ait adreslere operasyon düzenledi.

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    Yapılan aramalarda, 16 bin 821 kapsül sentetik ecza, 295,45 gram esrar maddesi, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör, 117 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

    Olayla ilgili F.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

    Samsun da 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi #1

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