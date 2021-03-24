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- Samsun'da 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 24.03.2021 - 21:31
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi bulunan F.S. isimli şahsa ait adreslere operasyon düzenledi.
UYUŞTURU MADDENİN YANI SIRA SİLAH DA BULUNDU
Yapılan aramalarda, 16 bin 821 kapsül sentetik ecza, 295,45 gram esrar maddesi, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör, 117 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili F.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.