Samsun'da Afrika mutantı vaka tespit edildi

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, kentteki vaka artışına ilişkin yaptığı açıklamasında İngiliz ve Afrika mutantı vakalarının olduğunu söyledi.

Samsun, koronavirüsle mücadelede illere göre risk değerlendirilmesinin ve kısıtlamaların başladığı şubat ayından bu yana, son birkaç haftadır en yüksek vaka sayısına sahip olan il olmuştu.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, kentteki vaka artışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFRİKA MUTANTI VAKA TESPİT EDİLDİ

Vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerden olan Samsun'da İngiliz mutantını yaygın olduğunu söyleyen Furtun, kentte 20 Afrika mutantı vaka tespit edildiğini açıkladı.

Furtun, ''Şu ana kadar 20 tane Afrika mutantı tespit etmişler. Ama onlar çok az sayıda ve salgının lokomotifi pozisyonunda değil. Problemimiz İngiliz mutasyonu. Bu bilgiyi ben yeni aldım'' ifadelerini kullandı.

''DETAYLI BİLİMSEL VERİYE İHTİYAÇ VAR''

Dr. Furtun, İngiliz mutantının hızlı yayılmadığı için hakim mutant olduğunu dile getirerek “Afrika mutantı konusunda klinik tecrübem yok ama İngiliz mutantının hızlı yayıldığını biliyoruz. Bunun için kısa süreli temas ve virüs sayısının az olması bile yeterli. Maskeleri düzgün kullanmadığımız zaman çok kısa süreli temaslarda dahil bulaşabiliyor. Onunu için bu kadar hızlı vakaların yayılması ve artmasının sebebi bu. Mutasyonlar virüsün doğasında olan bir şeydir. Mutasyonlar muhakkak olur. Zaten hakim olmasını bekliyorduk İngiliz varyantının, hakim oldu. Ama Afrika mutantının yayılımı konusunda daha detaylı bilimsel veriye ihtiyacımız var'' dedi.