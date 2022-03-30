Samsun'da 25 okul servis aracı trafikten men edildi

Servis araçları kazalarının artması sonucu harekete geçen ekipler, 25 aracı trafikten men ederken, 5 bin 431 servis şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi.

Samsun'da, servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Timleri tarafından düzenlenen denetimde, çok sayıda araç trafikten men edildi.

Denetim, okul servis araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi maksadıyla 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği esasları doğrultusunda başlatıldı.

25 OKUL SERVİSİ TRAFİKTEN MEN

Gerçekleştirilen denetimlerde ise toplam 8 bin 191 okul servis aracı kontrol edildi, 169 okul servis aracı ve şoförüne 65 bin 427 TL trafik idari para cezası uygulandı, 25 okul servis aracı trafikten men edildi ve 5 bin 431 okul servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi.

SERVİS ŞOFÖRLERİNE UYARI

Denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, resmi ve özel okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı trafik kazalarının sıfıra indirilmesi gerektiğini söyleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, servis araçlarıyla ilgili en küçük ihmal ve dikkatsizliğin kötü sonuçlara yol açtığını belirterek, servis şoförlerinin araçlarının bakımını mevzuat çerçevesinde aksatmadan zamanında yapması, seyir halindeyken ve öğrencileri indirip-bindirirken dikkatli olmasının bu konudaki en önemli tedbir olacağını söyledi.