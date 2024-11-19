Samsun'da 350 yataklı inşa edilecek hastanenin yer tahsisi yapıldı

AA

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılacak ve 900 günde tamamlanması planlanan 350 yataklı hastanenin yer tahsisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hastanenin yer tahsisinin yapıldığı belirlendi.

Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, yaptığı açıklamada, Samsun Şehir Hastanesi'nden sonra Samsun'un için önemli sağlık yatırımından birisi olan Atakum Devlet Hastanesi ihalesinin, Sağlık Bakanlığınca 2 Eylül tarihinde yapıldığını hatırlattı.

350 YATAKLI, 76 BİN METREKARE KAPALI ALANA SAHİP...

İhalenin tüm süreçlerinin tamamlandığını dile getiren Uras, "Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkililerimiz ve ilgili firma yöneticilerinin katılımıyla hastanemizin yer teslimini yaptık. Firma yetkililerinin gerekli inşaat ruhsat işlemlerini tamamlamalarının ardından 350 yataklı olarak planlanan ve 76 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanemizin inşasına başlanacak." dedi.

2,4 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Hastaneniz Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde inşa edileceğine işaret eden Uras, "Yer teslimi sonrası 900 gün içinde tamamlanması planlanan ve 2,4 milyar liraya mal olacağı öngörülen Atakum Devlet Hastanemizin hizmete girmesiyle, vatandaşlarımız Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binamızda sürdürdüğümüz sağlık hizmetini, yeni hastane binamızda daha güçlü bir şekilde alma imkanına sahip olacaklar." diye konuştu.

"82 POLİKLİNİK, 12 AMELİYATHANE, 26 ACİL MÜŞAHEDE VE 64 YOĞUN BAKIM YATAĞI BARINDIRACAK"

Uras, hastanenin 350 yataklı planlandığını ancak gerekli durumlarda 500 yatak kapasitesine çıkarılabileceğini vurgulayarak, "Hastanemiz bünyesinde 82 poliklinik, 12 ameliyathane, 26 acil müşahede ve 64 yoğun bakım yatağını barındıracak. Ayrıca hastanemizde 15 cihazlı bir diyaliz ünitesiyle, 6 doğum salonu da hizmet verecek." ifadesini kullandı.