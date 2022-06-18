Bafra'da YKS'ye giren 60 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 41. kez üniversite sınavına girdi. 5 üniversite bitiren Topçuoğlu, "Bu mirasımı yeğenime bırakacağım" dedi.

Yurdun dört bir yanında devam eden YKS sınavına sadece yeni mezun öğrenciler değil her yaştan vatandaş katılım sağladı.

Samsun'da da sınav heyecanı devam ederken Bafra ilçesinde sınava giren 60 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 41’inci kez üniversite sınavına katıldı.

1980 yılında Bafra Lisesi'nden mezun olduktan sonra askerlik görevini yaparken üniversite sınavına giremeyen Adem Topçuoğlu, 41'inci sınavında da ilk günkü sınav heyecanını yaşadı.

Her yıl sınava girmeye devam edecek

Milli İrade Ortaokulunda sınava giren 60 yaşındaki Topçuoğlu, bundan sonra da sınavlara girmeye devam edeceğini söyledi.

Samsun'da 60 yaşındaki vatandaşın 41. sınav heyecanı

"Bu mirasımı yeğenime bırakacağım"

İHA'nın haberine göre; 5 üniversite bitirdiğini belirten Topcuoğlu, "41’inci kez sınava gireceğim. 88 yılından bugüne tam 41 sene sürekli sınavlara giriyorum. 5’inci üniversitemizi de bitirdik. Bu sınava girme alışkanlığını sürdüreceğim. Zaten bundan sonra da yeğenimi alıştırıyorum. Çünkü beni sınava getiriyor. Bundan sonra ben ona miras bırakacağım. İlkokulu bitirdi, 8 sene sonra sınava girecek." dedi.