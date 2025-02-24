Samsun'da Ahmet bebek hayata gözlerini ambulansta açtı

Samsun'da yaşayan Buse isimli anne, doğum sancılarının başlamasının ardında ambulansla hastaneye nakli sağlanmak için evinden alındı.

Nakil halindeyken sancılara daha fazla dayanamayan anne, ambulans içerisinde doğum yaptı.

KORDONU BOYNUNA DOLANMIŞTI

Ambulansta görevli Ebe Kübranur Taştemur ve ATT Berat Can Akçaoğlu, kordonu boynuna dolanmış şekilde doğan Ahmet isimli bebeğe, soğukkanlılıkla müdahale ederek hayata tutunmasına vesile oldu.

"HOŞ GELDİN KIŞ BEBEĞİ"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı paylaşımda şu sözler kullanıldı:

Hoş geldin kış bebeği Ahmet, Buse annesinin doğum sancılarının başlamasının ardından gece saat 03.00 civarı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemize nakli sırasında hayata gözlerini ambulansımızda açtı.



Kordonu boynuna dolanmış olarak doğan Ahmet'imizin hayata tutunmasına deneyimi ve soğukkanlılığıyla yardımcı olan Ebe Kübranur Taştemur ve ATT Berat Can Akçaoğlu'na bir cana daha umut oldukları için teşekkür ederiz.



Nice güzel yılların ve yaşların olsun Ahmet bebek.