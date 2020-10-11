Samsun'da alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı

Samsun’da silah bulunduğu ihbarı üzerine durdurulan araçtaki 4 alkollü şahıs ortalığı karıştırdı. Polis ekiplerine mukavemette bulunan, çevreye hakaret ve tehditler savuran şahıslar gözaltına alındı.

Samsun'da dün saat 20.30 sularında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda polis ekipleri, şüphe üzerine 28 NG 095 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, alkol testi yaptırmak istemeyince, araçta bulunan diğer 3 arkadaşıyla polislere zorluk çıkarttı.

POLİS İŞLEM YAPARKEN UMURSAMADAN İÇMEYE DEVAM ETTİLER

Polislerin işlem yaptığı sırada sürücü ve arkadaşlarının alkol almaya devam ettiği görüldü.

Haklarında işlem başlatılan 4 kişi, ifadeleri için karakola götürülürken, otomobil de otoparka çekildi.

Alkolü ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücü ve arkadaşlarına maske takmadıkları gerekçesiyle de para cezası uygulandı.