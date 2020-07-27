Samsun'da alkollü zabıta memuru kendisini vurdu

Samsun'da bir zabıta memuru aldığı alkolün de etkisiyle kendini tabancayla yanağından vurdu. Olay anı, cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir belediyede zabıta memuru olarak görev yapan 2 çocuk babası 51 yaşındaki R.A.S., aldığı alkolün de etkisiyle kaldırım kenarında tabanca namlusunu ağzının içine sokup tetiğe bastı.

TABANCAYI AĞZININ İÇİNE SOKTU, YANAĞINDAN YARALANDI

R.A.S. sol yanağından yaralanırken, kendi otomobiliyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek hastane polisine elindeki tabancayı teslim edip tedavi olmak istediğini söyledi.

"ALKOLÜN DE ETKİSİYLE İSTENMEYEN BİR DURUM MEYDANA GELDİ"

R.A.S., tedavisinin ardından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Olayı anlatan R.A.S., "Girdiğimiz o anki stres, alkolün de etkisiyle istenmeyen bir durum meydana geldi. Kimseye bu durumu tavsiye etmiyoruz. Alkolü de tavsiye etmiyoruz. Tedavimizi oluyoruz" dedi.