Aşılama faaliyetlerine dikkat çekmek amacıyla “Aşı Gönülleri Konvoyu” düzenlendi. Konvoya katılan sürücüler de aşısını henüz yaptırmayan vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Samsun'da veliler ve okul servis şoförlerinin aşılanması, ikinci ve üçüncü doz aşı oranının artırılması amacıyla başlatılan "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyasına konvoy düzenlenerek destek verildi.

Gönüllüler, yeni tip koronavirüse karşı bağışıklığın artırılması için, yüz yüze eğitim başlamadan önce aşıya dikkat çekmek istedi.



"AŞI GÖNÜLLÜLERİ KONVOYU"

Kampanya kapsamında farkındalık oluşturması amacıyla Samsun Woswos Kulüp, Samsun Motosiklet Kulüp, Samsun Mercedes Kulüp ve Caddenin Efendileri Motosiklet Grubu desteğiyle “Aşı Gönüllüleri Konvoyu” düzenledi.



Konvoya katılan araçlarda vatandaşları aşıya yönlendirmek için hazırlanan pankartlar dikkati çekti.

Samsun’da aşıya farkındalık için konvoy düzenlendi VİDEO









KONVOYA KATILANLARA AŞI YAPILDI

Etkinlik Atakum Kent Meydanı'ndaki Sağlık İl Müdürlüğü Aşı Noktasında son buldu. Konvoy, Samsun Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından karşılanırken, etkinlik motosiklet ve araç kulüplerinden katılımcıların aşılarının yapılmasının ardından son buldu.





"SAMSUN'DA AŞI ORANLARINI YÜKSELTELİM"

Aşıya dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerinin altını çizen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Aşıya dikkat çekmek anlamında bazı etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Samsun Woswos Kulübü, Samsun Motosiklet Kulübü ve Samsun Mercedes Garage üyeleri bizlere destek verdiler. Samsun’da bir konvoy yaptılar. Bu konvoy ile aşıya destek olup, çağrıda bulundular. Kampanyamıza destek verdikleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir çağrı da Samsunlulara yapmak istiyorum. Samsun’da aşı oranlarını biraz daha yükseltelim. Okullarımızın tekrardan kapanmaması için çocuklarımızın sağlık ve güvenli bir ortamda eğitim olmaları için lütfen aşılama noktalarına giderek aşılarımızı eksiksiz ve zamanında yapalım. Hep birlikte bu mücadeleden karlı çıkmış olalım” dedi.



Konvoya katılan sürücüler de aşısını henüz yaptırmayan vatandaşları aşı olmaya davet etti.



