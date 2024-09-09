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Samsun'da Atatürk Anıtı etrafında dönenler tekrar gündem oldu

Samsun'da Atatürk Anıtı etrafında dönenler tekrar gündem oldu Geçtiğimiz yıllarda halat bağlanarak devrilmeye çalışılan Atatürk Anıtı'nın olduğu bölgeye giden onlarca kişi, heykel etrafında dönerek slogan atmıştı. O görüntüler yıllar sonra tekrar gündem oldu.