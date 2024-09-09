2022 yılında Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi 'Onur Anıtı'na urgan bağlanarak saldırıldı.
Saat 08.15 sıralarında Atatürk Parkı'na gelenler, Onur Anıtı'ndaki atın ayak kısmına bağlanmış bir halat olduğunu gördü.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Durumun ihbar edilmesiyle emniyet ekipleri harekete geçti.
Anıt ve çevresinde güvenlik kamerası, görgü tanığı, parmak izi araştırması yapıldı.
URGAN VE HALAT İNCELEMEYE ALINDI
Olay yeri inceleme ekipleri, Onur Anıtı'na çıkarak bağlı bulunan urgan ve çelik halatı keserek delil torbasına koydu.
İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da Atatürk Parkı'na gelerek bilgi aldı.
HEYKEL ETRAFINDA TOPLANDILAR
Bu gelişme sonrası bir grup Samsunlu, heykelin bulunduğu Onur Anıtı'nda toplandı.
"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"
Atatürk heykelinin etrafında el ele tutuşarak zincir oluşturan grup, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak heykelin etrafında dönmüştü.
TEKRAR GÜNDEM OLDU
O dönem çok konuşulan görüntüler, yıllar sonra tekrar sosyal medyada gündem oldu.
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