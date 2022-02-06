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    Samsun'da 'Atatürk Anıtı' nöbeti sürüyor

    Samsun'da 'Atatürk Anıtı' nöbeti sürüyor

    Samsun'da Atatürk Anıtı'na yönelik provokatif saldırı sonrası vatandaşlar, tepki amacıyla anıt önünde nöbet tutmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 14:32
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    Perşembe günü sabah saatlerinde, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'na gelen 2 şüpheli, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı.

    Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

    Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) tutukladı.

    Yaşanan bu provokatif saldırının yankıları sürmeye devam ediyor.

    Samsun'da Atatürk heykeli nöbeti devam ediyor

    ANIT NÖBETİ BUGÜN DE DEVAM ETTİ

    Onur Anıtı’nın yer aldığı İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin perşembe günü başlattığı ‘anıta saygı’ nöbeti sürüyor.

    Anıt çevresinde bekleyenlere belediyeler tarafından kurulan çadırlardan çay ikram ediliyor.

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