Samsun'da 'Atatürk heykeli satılıyor' iddialarına emniyet anında cevap verdi

Samsun'da bir Atatürk heykelinin hurdacılara satıldığı iddia edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise heykelin tamir için bir demirciye verildiği açıklandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksel Okulu tarafından bir süre önce yapılan hurda satışı ihalesinde, kullanılmayan diğer malzemelerle birlikte Atatürk heykelinin de hurda diye verildiği iddia edildi.

İddiayı ortaya atan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, heykelini hurdacıya satıldığını öne sürerek, "Burası Tekkeköy Hurdacılar sitesi. Samsun’da bir kamu kurumu hurda olarak Atamızın heykelini satmış. Esnaf da satıyor. yazıklar olsun size. Gerekeni yapacağız" dedi.

CHP'NİN HEYKEL KALDIRILIYOR İDDİASINA ANINDA CEVAP GELDİ

CHP'li Samsun İl Başkanı'nın kesin olmayan iddiaları üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada heykelin hurdacıya satıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, tadilat için demirciye verildiği ve aynı şekile yerine konacağı belirtildi.

"TADİLAT İŞLEMİ BİTTİĞİNDE HEYKEL ESKİ YERİNE KONACAK, İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı yerel basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ‘Atatürk heykelini kim sattı, Samsun’da bir kamu kurumu Atamızın heykelini satmış’ şeklinde haberler yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur. Atakum ilçesi Atatepe Mahallesi Çobanlı mevkiinde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait spor salonunda tadilat, tamirat ve çevre düzenlenmesi yapıldığı sırada, spor salonunun önünde bulunan Atatürk heykelinin bakalit gövdesinde çatlaklar meydana geldiği ve demir ayaklarının paslanarak kırılmış olduğu görüldüğünden ve yerinde tamiri mümkün olmadığından Tekkeköy sanayi sitesinde bulunan demirciye tamir ve tadilat için gönderilmiştir. Tadilat işlemi bittiğinde Atatürk heykeli eski yerine konulacaktır. Basına yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”