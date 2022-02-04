Samsun'da Atatürk heykeline saldıran şahısların ifadeleri ortaya çıktı

Atatürk heykelini halatla yıkma teşebbüsünde bulunan şüphelilerden Celal Rahman Fidan, Atatürk'ü sevmediğini belirttiği ifadesinde 'Pişman değilim' dedi.

Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Parkı'na gelerek anıtı halatla yıkmaya çalışan ve kuzen oldukları öğrenilen Batuhan Fidan ile Celal Rahman Fidan gözaltına alınarak tutuklandı.

Çok sayıda suç kaydı olan şahısların ifadelerine ulaşıldı.

"ATATÜRK'Ü SEVMİYORUM, HEYKELLERİNE TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Celal Rahman Fidan, kendisinin herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ve eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını belirtti.

Olayı kendi isteğiyle yaptığını itiraf eden Fidan, şunları söyledi:

"Atatürk Heykeli'ni yıktıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Ben Atatürk Heykeli'nin ve anıtının bulunmasını protesto ediyorum. B.F.'nin Atatürk Anıtı'na gideceğimizden haberi yoktu. Ben Atatürk'ü sevmediğimi ve heykellerine tahammül edemediğimi genel olarak söylüyorum. Araçla anıta gittim. Ben araçtan inip ipi araca bağladım ve B.F.'den de anıta çıkmak için yardım istedim. B.F. kenarda beklerken ben araca bindim. Araç hareket edince ip koptu. B.F. ile araca bindik ve olay yerinden kaçtık."

"ATATÜRK'E SAYGI DUYUYORUM"

Kendisinin Atatürk'e saygı duyduğunu ileri süren Batuhan Fidan ise "Atatürk'e ve onun büstüne karşı herhangi bir karşı görüşüm bulunmamaktadır. Bu eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım. Olay günü ben alkol aldıktan sonra C.R F. ile buluştuk, 'gönlümü rahatlatacağım' diyerek iş yerinin öründeki çelik halat ve urgan ipleri araca koydu. Atatürk Anıtı’nın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkmak istedi, çıkamadı. Benden yardım istedi. Ben de ellerimi birleştirerek anıtta çıkmasına yardım ettim. Çelik ip ve halatı anıtın üzerinden geçirip araca bindi. Aracı çalıştırıp hareket etti ancak halat koptu. Olay yerinden ayrıldık." şeklinde konuştu.