İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk heykeli, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Anıt, halat bağlanarak yıkılmaya çalışıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıt, bir grup saldırgan tarafından yıkılmak istendi.

Atatürk anıtının, ayaklarına bağlanan halatın bir araç ile çekilerek yıkılmaya çalışıldığı öğrenildi.

HEYKELE HALAT BAĞLAYIP ARAÇLA ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR

Saldırganlar daha sonra ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştı.

Ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki KGYS kameralarını incelemeye alan polis, yapılan çalışmada parkın içine giren bir aracı tespit etti.

Samsun'da Atatürk heykeline saldırı ViDEO

VALİLİK DUYURDU: 2 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan konuyla ilgili Samsun Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na urgan asıldığına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​​



