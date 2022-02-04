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    Samsun'da Atatürk heykeline saldırı sonrası nöbet sürüyor

    Samsun'da Atatürk heykeline saldırı sonrası nöbet sürüyor

    Samsun'da Atatürk Anıtı'na provokatörlerin urgan asıak saldırı düzenlenmesine tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde nöbet tutmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 01:17
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    Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, bekleyişini sürdürüyor.

    BELEDİYE ÇADIR KURDU, ÇAY VE SİMİT DAĞITTI

    İlkadım ve Atakum belediyeleri de çadır kurarak, buradaki vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikramında bulunuyor.

    Samsun'da Atatürk heykeline saldırı sonrası nöbet sürüyor - VİDEO

    VATANDAŞLAR MEŞALELERLE MARŞLAR OKUDU

    Meşale yakan vatandaşlar, zaman zaman İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor.

    Samsun da Atatürk heykeline saldırı sonrası nöbet sürüyor #1

    SABAHA KADAR NÖBETE DEVAM

    Emniyet güçlerinin önlem aldığı bölgede vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtildi.

    Samsun da Atatürk heykeline saldırı sonrası nöbet sürüyor #2

    Samsun da Atatürk heykeline saldırı sonrası nöbet sürüyor #3

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    Samsun da Atatürk heykeline saldırı sonrası nöbet sürüyor #11

    Samsun da Atatürk heykeline saldırı sonrası nöbet sürüyor #12

    Samsun da Atatürk heykeline saldırı sonrası nöbet sürüyor #13

    Samsun da Atatürk heykeline saldırı sonrası nöbet sürüyor #14


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