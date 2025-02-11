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Samsun'da ateşi çıkan bebek için sağlık ekipleri karlı yolları aştı

Samsun'da ateşi çıkan bebek için sağlık ekipleri karlı yolları aştı Alaçam'da ateşi yükselen bebek için sağlık ekipleri zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Eymen bebek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.