Samsun'da ateşi çıkan bebek için sağlık ekipleri karlı yolları aştı

İHA
Samsun'un Alaçam ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrası Yoğunpelit Mahallesi karla kaplandı.
Ailesi 1 yaşındaki bebeklerinin yüksek ateşi nedeniyle panikleyerek 112 Acil Servisi aradı.
Yolların karla kaplı olması sağlık ekipleri için engel olmadı.
KARLI YOLLAR KURTARMA OPERASYONUNA ENGEL OLAMADI
Ateşi çıkan bebek için İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, karla kaplı yolları aştı.
4x4 ambulans araç ile karlı yollara geçerek Eymen bebeği evinden aldı.
Akabinde ambulansa koyulan bebeği en kısa sürede hastaneye yetiştirmeyi başardı.
Eymen bebek, Alacam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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