Samsun'da aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü

İHA

Samsun'da alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir eden 52 BC 448 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kavşaktaki aydınlatma direğine çarptı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Adeta ikiye katlanan otomobildeki sürücü K.A. ve S.B. araçta sıkıştı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sürücü K.A. sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan S.B. ise, ekiplerin yoğun uğraşlarıyla yaklaşık 1 saatte sıkıştığı yerden çıkarılabildi. S.B. de aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.