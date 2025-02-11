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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısından yoğun şekilde duman çıkmaya başladığı görüldü.

Endişelenen mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

OKUL ÇIKIŞ SAATİNDE PANİK YAŞANDI

Polis ekipleri, yakındaki okulun çıkış saati olması nedeniyle cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de vinç ile dumanların yükseldiği çatıya çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Dumanın azaldığını gören itfaiye ekipleri, kontrol amaçlı içerisinde insan olmayan bir daireye balkondan giriş yaptı.

Tüm katlarda yapılan incelemeden sonra dumanın bacadan kısa süreli geldiği ve herhangi bir yangın emaresi olmadığı anlaşıldı.

Gerekli incelemelerin ardından itfaiye ve polis ekipleri normale dönerken, cadde de tekrar trafiğe açıldı.