İHA

Samsun'da bulunan balık tezgahlarında Ramazan ayında durgunluk yaşanıyor.

İlgi azalsa da yine de satışların olduğunu söyleyen balıkçılar, en çok hamsi ve mezgitin talep gördüğünü söyledi.

"VATANDAŞ BU SENE BALIĞA DOYDU"

Bu sezonun bereketli geçtiğini belirten balık satıcısı Mehmet Kılıç şöyle konuştu:

Ramazan'da balık tezgahlarında sakinlik var ama yine de iyi durumdadır. Vatandaşlar en çok hamsi, mezgit, barbun alıyor. Bu sene sezonumuz da çok bereketli geçti. İnşallah seneye de böyle bir sezon bekliyoruz. Vatandaşlarımız bu sene balığa doydu.

"FİYATLAR İDEAL"

Vatandaş Yaşar Kuru, "Balık hep iyi, yeter ki ekonomi düzgün olsun. Ramazan'da en çok hamsi ile mezgit yedik. Bu bolluğa şükürler olsun" diye konuştu.

Balık alıcısı Arzu Yılmaz ise "Balık fiyatları güzel. Biz tava balığını tercih ediyoruz. Fiyatlar ideal. Balık sezonunda en çok hamsi yedik" dedi.

TEZGAHLARDA BALIK FİYATLARI:

Hamsi 100 TL

İstavrit 100 TL

Mezgit 120 TL

Barbun 150 TL

Palamut 200 TL

Çupra 300 TL

Sazan 150 TL

Kefal 100 TL