Samsun'da bulunan balık tezgahlarında Ramazan ayında durgunluk yaşanıyor.
İlgi azalsa da yine de satışların olduğunu söyleyen balıkçılar, en çok hamsi ve mezgitin talep gördüğünü söyledi.
"VATANDAŞ BU SENE BALIĞA DOYDU"
Bu sezonun bereketli geçtiğini belirten balık satıcısı Mehmet Kılıç şöyle konuştu:
Ramazan'da balık tezgahlarında sakinlik var ama yine de iyi durumdadır. Vatandaşlar en çok hamsi, mezgit, barbun alıyor. Bu sene sezonumuz da çok bereketli geçti. İnşallah seneye de böyle bir sezon bekliyoruz. Vatandaşlarımız bu sene balığa doydu.
"FİYATLAR İDEAL"
Vatandaş Yaşar Kuru, "Balık hep iyi, yeter ki ekonomi düzgün olsun. Ramazan'da en çok hamsi ile mezgit yedik. Bu bolluğa şükürler olsun" diye konuştu.
Balık alıcısı Arzu Yılmaz ise "Balık fiyatları güzel. Biz tava balığını tercih ediyoruz. Fiyatlar ideal. Balık sezonunda en çok hamsi yedik" dedi.
TEZGAHLARDA BALIK FİYATLARI:
Hamsi 100 TL
İstavrit 100 TL
Mezgit 120 TL
Barbun 150 TL
Palamut 200 TL
Çupra 300 TL
Sazan 150 TL
Kefal 100 TL
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