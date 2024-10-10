Samsun'da başıboş köpek dehşeti! Otomobil sürücüsü manevra yaptı, dereye yuvarlandı!

DHA

Samsun'un Atakum ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne köpek fırladı. Dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

KÖPEĞE ÇARPTI, DERE YATAPINA DÜŞTÜ

Ceyda Sinem S. yönetimindeki 55 AOA 763 plakalı otomobil seyir halindeyken, yola birden köpek fırladı. Ceyda Sinem S.’nin ani manevra yapmasına rağmen köpeğe çarptıktan sonra yoldan çıkan otomobil, dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, bölge trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

Ceyda Sinem S. ,sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, köpeğin isa kaza sırasında öldüğü anlaşıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YASA ÇIKTI ANCAK UYGULANMADI

Trafik kazaları ve ısırılma vakalarının artış göstermesiyle birlikte TBMM'de yapılan oylama ile sokaktaki başıboş köpeklerin toplatılmasına yönelik 5199 sayılı kanun değişmişti.

Ancak birçok belediye yasaya rağmen bu sokak köpeklerinin toplatılması yönünde harekete geçmedi.