DHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde tarım yapan vatandaşlar, kahverengi kokarca böceğinin verdiği hasar sebebiyle zarar etti.

Vatandaşlar, bidonlarını mahalle muhtarına getirerek kahverengi kokarca böceğinin ilacını ücretsiz şekilde alıyor.

"BİDONLARINI ALIP BİZE GELİYORLAR"

Güzeldere Mahalle Muhtarı Ahmet Algül, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Muhtarlık olarak İl Tarım Müdürlüğünden sağladığımız ücretsiz ilaçları alıp vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Tarım ile uğraşan ve kokarca böceğinden kurtulmak isteyen vatandaşlarımız bidonlarını alıp bizlere gelerek ilaçlarını ücretsiz şekilde alabiliyor.

"ÇİFTÇİLERİMİZ ÇOK BÜYÜK ZARAR ETTİ"

Kahverengi kokarca böceğini yaz ayları gelmeden bu ilaçlar ile yok etmek istediklerini belirten Muhtar Ahmet Algül, şu sözleri kullandı:

Kahverengi kokarca böceği Samsun'un doğu bölge kesimlerinde, fındıkta, tarımda çok büyük zararlar verdi. Çiftçilerimiz bu böcekten dolayı çok büyük zarar etti. Bu yılda bu böcekten zarar edilmemesi için devletimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz, kaymakamlığımız bu işin üzerinde durdu.



Devamlı toplantılara giderek ne yapılması gerektiğini inceliyoruz. Biz de aldığımız bilgileri vatandaşla paylaşıyoruz. Bu sene bu kokarca böceğinin mahalleye zarar vermemesi için elimizden ne gerekirse yapıyoruz ve yapmaktayız.



Tarım İl Müdürlüğü bize ilaçlar, maskeler dağıttı. Biz de bu ilaçları muhtarlık olarak 5 kiloluk bidonlara hazırlayıp vatandaşa veriyoruz. Nasıl kullanacaklarını aktarıp tarif ediyoruz.

"BÖCEKLERİ YOK ETMEK ARTIK BİZİM GÖREVİMİZ"

Böcek ilacını nasıl kullanacaklarını da anlattıklarını belirten Algül, sözlerine şöyle devam etti: