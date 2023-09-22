Samsun'da bir evden tonlarca çöp ve atık çıkarıldı Kiracı olarak yaşayan genç kadının evi çöplerle dolunca vatandaşların şikayeti üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Daireden 15 kamyon dolusu çöp çıkarıldı ve geri dönüşüm malzemesi için de 5 bin 100 lira para verildiği öğrenildi.

AA Son yıllarda çöp ev vakaları gündeme gelmeye başladı. Bunlardan biri de Samsun'da yaşandı. Tabakhane Mahallesi Akçaoğlu Çıkmazı'nda Zeynep Çiçek'in kiracı olarak yaşadığı iki katlı binadan çevreye kötü koku yayıldı. Geri dönüşüm için 5 bin TL verildi Bunun üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu ve bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, evin içi ile bahçesinde bulunan çöpleri 15 kamyonla çıkardı. Çiçek'e, ayrıca 3 kamyon geri dönüşüm eşyası için de tutanakla 5 bin 100 lira verildi. Bina yıkılacak Evde bulunan giysilerden bir kısmı ayrılarak Çiçek'e teslim edilecek. Binanın ise yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle yıkılacağı belirtildi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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