Samsun'da bir evden tonlarca çöp ve atık çıkarıldı
AA

Son yıllarda çöp ev vakaları gündeme gelmeye başladı.

Bunlardan biri de Samsun'da yaşandı.

Tabakhane Mahallesi Akçaoğlu Çıkmazı'nda Zeynep Çiçek'in kiracı olarak yaşadığı iki katlı binadan çevreye kötü koku yayıldı.

Geri dönüşüm için 5 bin TL verildi

Bunun üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu ve bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, evin içi ile bahçesinde bulunan çöpleri 15 kamyonla çıkardı. Çiçek'e, ayrıca 3 kamyon geri dönüşüm eşyası için de tutanakla 5 bin 100 lira verildi.

Samsun'da çöp ev
Samsun'da çöp ev

Bina yıkılacak

Evde bulunan giysilerden bir kısmı ayrılarak Çiçek'e teslim edilecek.

Binanın ise yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle yıkılacağı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)