Samsun'da bir evden tonlarca çöp ve atık çıkarıldı

AA
Son yıllarda çöp ev vakaları gündeme gelmeye başladı.
Bunlardan biri de Samsun'da yaşandı.
Tabakhane Mahallesi Akçaoğlu Çıkmazı'nda Zeynep Çiçek'in kiracı olarak yaşadığı iki katlı binadan çevreye kötü koku yayıldı.
Geri dönüşüm için 5 bin TL verildi
Bunun üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu ve bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, evin içi ile bahçesinde bulunan çöpleri 15 kamyonla çıkardı. Çiçek'e, ayrıca 3 kamyon geri dönüşüm eşyası için de tutanakla 5 bin 100 lira verildi.
Bina yıkılacak
Evde bulunan giysilerden bir kısmı ayrılarak Çiçek'e teslim edilecek.
Binanın ise yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle yıkılacağı belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)