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    Samsun'da bir kişi uyuşturucu operasyonu sonucunda tutuklandı

    İlkadım ilçesinde şüphelendikleri gence operasyon gerçekleştiren ekipler, 3 paket halinde 6,98 gram esrar maddesi ele geçirdi.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 02:14
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    Samsun'da bir kişi uyuşturucu operasyonu sonucunda tutuklandı

    Türkiye'de uyuşturucu operasyonları son sürat devam ederken, tacirlere göz açtırılmıyor.

    Samsun'un İlkadım ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.(38) isimli şahıs ile ilgili olarak yaptıkları çalışmada, şüpheli şahıs ile fiziki teması görülen 1 kişiden 0,08 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

    3 PAKET HALİNDE METAMFETAMİN BULUNDU

    Olayın devamında M.K.'nin ikametinde yapılan aramada, 3 paket halinde 41,04 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 3 paket halinde 6,98 gram esrar maddesi, 14 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 50 TL para ele geçirildi.

    Gözaltına alınan M.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Samsun da bir kişi uyuşturucu operasyonu sonucunda tutuklandı #1

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