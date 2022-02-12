7 ay önce aldığı hurda otobüsü, çizgi filmlerde gördüğü 'School bus'a dönüştüren Kadir Mert, bu aracı 700 bin liraya yaptırdığını söyledi.

Samsunlı Kadir Mert, çizgi filmlerde gördüğü çocukluk hayalini gerçekleştirerek, bir okul otobüsü yaptırdı.

Aracını karavana çeviren Mert'in, konakladığı yerlerde sarı renkteki otobüsü insanların ilgi odağı oluyor.

"SCHOOL BUS ÇİZGİ FİLMİNDE GÖRÜYORDUM, 700 BİN LİRAMI HARCADIM BU ARAÇ İÇİN"

Otobüsün yapım sürecini anlatan Kadir Mert, "Bu aracın bütün çocukların hayali olduğunu düşünüyorum. School Bus’ı zaten çizgi filmlerde görüyordum. Bu benim çok hoşuma giden bir araçtı. Oyuncaklarını hep kendime alırdım. Daha sonrasında bu aracım evim olmasına dair çocukluk planlarım vardı. Bunu gerçekleştirme 15 -20 yıl kadar bir süreç aldı. Hayatımdan son derece memnunum. Yaklaşık 7 ay önce ben otobüsü hurda halinde satın aldım. Motoru, tekeri, şanzımanına kadar bildiğiniz tüm parçaların yenilenmesini gerçekleştirdim. 5 ay içinde aracı ayağa kaldırdım. Toplamda 700 bin TL kadar bir rakam harcadım. Bunun 400 bin TL’si aracın motoru, lastikleri gibi parçalarına gitti. Geri kalan masrafım ise içindeki yaşam alanıyla ilgili parçalara gitti." dedi.

Samsun'da çocukluk hayalini gerçekleştirdi

"EVİM VE ARABAM BU OTOBÜS OLDU"

Dünya turuna çıkmak istediği ifade eden Mert, "Evim ve arabam bu okul otobüsü oldu. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Dünya turu niyetim var. Normalde Nepal’de yamaç paraşütü eğitmeni olduğum için orada çalışmalarım mevcut. Araçla beraber 6 bin kilometrelik yolu gideceğim. Öncelikle 1 sene kadar Türkiye’de testlerini gerçekleştireceğim. Dün gece Samsun Atakum sahilinde konakladım. Uykuya dalmam gece 04.00’ü buldu. Sürekli insanlar geliyordu. 'İçine girebilir miyiz, bakabilir miyiz' diyorlar. Her gelenin baya bir hoşuna gidiyor. Sohbet ediyoruz, kahve ikram veriyorum." diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADA GÖRDÜKLERİMİN ÇOK DIŞINDA BAYILDIM"

Otobüse hayran kaldığını belirten Emriye Küçük Ergen, "Çok güzel buldum. Ben sosyal medyada görüyordum. Gerçeğini görünce de çok mutlu oldum. Kendi arabammış gibi çok mutlu oldum. O sosyal medyada gördüklerimin çok daha dışında ve bayıldım." şeklinde konuştu.