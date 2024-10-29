Samsun'da Cumhuriyet ile aynı yaşta olan 4 kişi ziyaret edildi

AA

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede ikamet eden 101 yaşındaki Fatma Gül, 100 yaşlarındaki Emine Özbay ve Hasan Çöpoğlu ile 99 yaşındaki Sakine Köksal'ı ziyaret ederek Türk bayrağı ile çeşitli hediyeleri takdim etti.

Başkan Kul, ziyaretlerde, “Cumhuriyet’in uzun yıllarına tanıklık eden büyüklerimizi görmek ve onları dinlemek bizim için kıymetli. Onların tanıklığı bizim için büyük bir miras” dedi.

Cumhuriyet’in değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasında yaşlıların rolüne vurgu yapan Kul, Cumhuriyet’in 101. yılı vesilesiyle bu ziyaretleri gerçekleştirerek geçmişle bugünün bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

"BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUK"

Ziyaretlerin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Kul, şunları kaydetti: