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    Samsun’da ekipler korona aşısı için engel tanımıyor

    Samsun’un Vezirköprü ilçesi Mobil Aşı Ekibi, 85 yaş üstü yaşlılara Kovid-19 aşısını ulaştırmak için engel tanımıyor.
    • İHA
    • 24.01.2021 - 20:40
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 20:44
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    Samsun’da ekipler korona aşısı için engel tanımıyor

    Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kovid-19 aşısı ulaştırmak için kar kış demeden görev yapan sağlık çalışanlarının gösteren bir görüntü paylaşıldı.

    Görüntüde kar ve buzlu yollarda ilerleyen mobil aşı ekibinin fedakarlığı gözler önüne seriliyor.

    SAĞLIKÇILARIN FEDAKARLIĞI BİR KEZ DAHA TAKDİR TOPLADI

    Görüntüler üzerine Samsun Valiliği'nden sağlık çalışanlarına şükranların bildirildiği şu açıklama yapıldı:

    “Toplum sağlığının korunması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden, titizlik ve özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarımıza ve tüm görevlilerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bizler de tedbir ve kısıtlamalara uyma konusunda göstereceğimiz kararlılıkla, fedakar kahramanlarımıza destek olalım.”

    Samsun’da ekipler korona aşısı için engel tanımıyor VİDEO

    Samsun’da ekipler korona aşısı için engel tanımıyor #1

    Samsun’da ekipler korona aşısı için engel tanımıyor #2

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