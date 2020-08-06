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    Samsun'da elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

    Samsun'da çıktığı direkte elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 19:47
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    Samsun'da elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

    Samsun'un Ayvacık ilçesi Kazancılı Mahallesi Hamlık mevkisinde bugün meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Yaşar Sarıoğlu (44) , Zehra T. adlı kadının evinin elektrik panosuna elektrik çekmek için direğe çıktı.

    PANOYA ELEKTRİK ÇEKMEK İSTERKEN AKIMA KAPILDI

    Elektrik akımına kapılarak direkten düşen Yaşar Sarıoğlu ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti #1

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