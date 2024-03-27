Samsun'da emekli astsubayı kandırıp 67 bin TL dolandırdılar Kendilerini banka personeli olarak tanıtan kişiler tarafından 67 bin TL dolandırılan emekli astsubay, durumu fark ettikten sonra adliyeye gidip suç duyurusunda bulundu.

DHA

Bir dolandırıcılık vakası da Samsun'da yaşandı.

Prostat kanseri hastası emekli astsubay Birol Çelebi, dün saat 11.00 sıralarında telefonla arayıp kendisini banka çalışanı olarak tanıtan kişi tarafından 67 bin lira dolandırıldı.

Durumu fark eden Çelebi, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Banka personeli olduğunu söyleyerek dolandırdı

Arayan kişinin bankanın kredi bölümünden sorumlu ve isminin Onur olduğunu söylediğini belirten Çelebi, “Kredi talebinde bulunduğumu beyan etti. Ben de herhangi bir kredi talebimin olmadığını söyledim. Bunun üzerine yanlışlıkla mobil bankacılık kullanırken giriş yaptınız veya imza attınız dedi. 190 bin liralık kredimin göründüğünü söyledi. İsterseniz bu krediyi iptal edelim deyince ben de olur dedim. Bankayı mobilden açtırarak beni yönlendirmeye başladı. Belli bir süre sonra kafanız hiçbir şeyi algılamamaya başlıyor. Sadece onun dediklerini yapıyorsunuz. Bankadaki şubeye başka bir bankadan havale gelmediğini, bankalarda başka bir hesabımın olup olmadığını sordu. Hesabımın olduğu bankaları söyledim. Hesaplarımdaki havale işlemlerini gerçekleştirdik. Üzerinde para çekme işlemi yaptığımızı söyleyince tüm formları tamamla en sonunda işlem iptal butonu çıkacak dedi. Ben de devam ettim ama o iptal tuşu çıkmadı. Diğer hesapları da sormaya başlayınca ben şubeye gideceğimi ve orada işlem yapacağımı söyledim.” dedi.

"190 bin liraya hemen bloke koydular, onu kurtarabildim"

Özellikle işlemi geciktirebilmek için öğle arasında aradıklarını söyleyen Çelebi, “10 dakika geçmeden bankanın güvenlik sisteminden bir personel beni aradı. 190 bin lira kredi çekildiğini, ek hesaptan da 49 bin lira çekildiğini ve bir başka bankadan da 18 bin lira çekildiğini söyleyince dondum kaldım. Onaylıyor musunuz diye sorunca durumu anlattım ve iptal etmesini istedim. Onların bana dolandırıcı olduğunu söyledi. 190 bin liraya hemen bloke koydular, onu kurtarabildim. Diğer 49 bin lira ve 18 bin lira param dolandırıcıların eline geçti.” diye konuştu.

"Bu olaydan sonra ekonomik olarak çok kötü duruma düştüm"

Prostat kanseri nedeniyle ameliyat olduğunu belirten Birol Çelebi, “Kimse bu hataya düşülür mü demesin. Ben bugüne kadar böyle bir hataya düşmemiştim. Hesaplarımızı görebiliyorlar ve sizi sizin bilgilerinizle kandırıyorlar. Belli bir süre geçtiği anda sizin beyniniz duruyor. Ayrıca prostat kanserinden ameliyat oldum. Maddi güç kaybına da uğradım. Ne yazık ki bu olaydan sonra ekonomik olarak çok kötü duruma düştüm. İnşallah sizler düşmezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)