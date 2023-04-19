Samsun'da Ensonhaber röportajında sinirler gerildi Samsun'da halka mikrofon uzatan ekibimiz sert siyasi tartışmaların ortasında kaldı.

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14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürüyor.

Partiler ve adaylar kampanyada Ensonhaber.com ekibi sahada...

Ensonhaber mikrofonu Samsun'da

Seçime kısa süre kala Türkiye'yi dolaşmaya başlayan ekibimiz Samsun'da...

Ekibimiz samsun sokaklarında seçmenin nabzını tuttu.

Vatandaşa kime oy vereceğini soran ekibimiz zaman zaman sert tartışmaların arasında kaldı.

"20 sene önce fakirlikten kırılıyorduk"

Bir seçmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 senede ülkeye kazandırdıklarına dikkat çekti.

"Adam nereden nereye getirdi ülkeyi. 20 sene önce fakirlikten kırılıyorduk. Yollardaki hastanelerdeki rahatlıkları görmüyorsun değil mi? Ambulans mı geliyordu edkiden. Saymakla bitmez. Maaşın tıkır tıkır yatıyor." sözleriyle iktidara destek veren seçmene muhalifler karşı çıkınca tartışma hem alevlendi hem de uzadı.

Sinirlerin gerildiği Samsun röportajımız şimdi yayında

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