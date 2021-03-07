Samsun'da eski eşini, çocuğunun yanında döven şahıs tutuklandı

Eski eşini sokak ortasında, kızının yanında öldüresiye döven şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Canik Belediyesi önünde dün gece saat 21.00 sıralarında kızının yanında eski eşini darbeden İbrahim Zarap'ın, baygın halde şiddet görmeye devam eden 25 yaşındaki Emriye M.’yi defalarca tekmelediği kameraya yansımıştı.

Küçük kızın 'anne' çığlıkları arasında kaydedilen görüntülerin ardından vatandaşlar İbrahim Zarap'a müdahale etmişti.

Bugün erken saatlerde adliyeye götürülen İbrahim Zarap'la ilgili karar çıktı.

TUTUKLANDI

Hakim karşısında savunma yapan İbrahim Zarap, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"BENİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

Saldrıgan, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım." açıklamalarında bulunmuştu.

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