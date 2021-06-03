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- Samsun'da eski eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu
Samsun'da eski eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu
Samsun'da eski eşini sokak ortasında çocuğunun gözü önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap (27), yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- İHA
- 03.06.2021 - 16:22
- Güncelleme : 03.06.2021 - 16:26
Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile buluştuğu sırada, eski eşini darbetmişti.
İbrahim Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLAMASIYLA YARGILANDI
Eski eşini öldüresiye darbeden İbrahim Zarap (27) hakkında ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.
İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
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10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI
Mahkeme, bugün Zarap hakkındaki kararını açıkladı.
Zarap, yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.