FETÖ'ün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, İlkadım, Canik ve Terme ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda bir "mahrem imam" ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisini gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı VİDEO

