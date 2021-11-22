- Haberler
- Gündem Haberleri
- Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
FETÖ'ün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 22.11.2021 - 10:02
- Güncelleme : 22.11.2021 - 10:36
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, İlkadım, Canik ve Terme ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda bir "mahrem imam" ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisini gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı VİDEO