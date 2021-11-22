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    Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

    FETÖ'ün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 22.11.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 10:36
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    Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, İlkadım, Canik ve Terme ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda bir "mahrem imam" ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisini gözaltına aldı.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı VİDEO

    Samsun da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı #1

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