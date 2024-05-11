Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı sonrasında Samsun'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji 11 Mayıs Cumartesi gününü işaret ederek, Samsun için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.
Samsun'da sabah saatlerinde güneşli olan hava durumu yerini öğleden sonra sağanak ve doluya bıraktı.
Dolu yağışı 1 dakika sürdü
Şimşek ve gök gürültüsü sonrası sağanak başladı. Daha sonra etkisini gösteren dolu yağışı yaklaşık 1 dakika sürdü.
Fındık büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede yeri beyazla kapladı.
Araçların üzerlerini örttüler
Dolu yağdığını gören birçok vatandaş, araçlarının zarar görmemesi için ellerine geçen ilk örtülerle arabalarının üzerini kapattı.
Bazı vatandaşlar battaniye ile araçlarını örterken bazı vatandaşlar da halı ve sedirlerle araçlarını doludan korumaya çalıştı.
Tentelerin altına sığındılar
Doluya dışarıda yakalanan vatandaşlar ise ağaç altlarına ve tentelere sığınarak kendilerini doludan korudu.
Şiddetli gök gürültüsünün ardından dolu yağışının başladığına değinen vatandaşlar, fındık büyüklüğündeki dolulardan kaçarak kurtulmaya çalıştıklarını söylediler.
Hava durumu
Samsun'un 5 günlük hava tahmini şu şekilde:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Pazar günü 20 derece sağanak yağışlı, Pazartesi 17 derece sağanak yağışlı, Salı 15 derece sağanak yağışlı, Çarşamba günü 17 derece sağanak yağışlı, Perşembe günü 17 derece sağanak yağışlı.
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