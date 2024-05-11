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Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı: Hayatı felç etti

Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı: Hayatı felç etti Kent genelinde kısa süreli yağan fındık büyüklüğündeki dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağdığını gören birçok vatandaş, araçlarının zarar görmemesi için ellerine geçen ilk örtülerle arabalarının üzerini kapattı.