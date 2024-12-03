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İHA

Palamut, tahtını hamsiye bıraktı.

Samsun'da havaların soğumasıyla bollaşan hamsi, balık tezgahlarının en çok tercih edilen ürünü arasında yer aldı.

80 İLA 100 TL ARASINDA SATILIYOR

Fiyatı 80 ile 100 TL arasında değişen hamsiyi özlediklerini söyleyen vatandaşlar, balığın iriliğinden memnun olduklarını söyledi.

Balık satıcısı Onurcan Köse, "3 ay boyunca palamut sattık. Palamudun sezonu bitti. Artık hamsi zamanı. Hamsi gün geçtikçe irileşiyor. Fiyatı 100 TL'ye düştü. Hamsiler ızgaralık. Tam da vatandaşın aradığı nitelikte. En çok şu an hamsi tercih ediliyor" dedi.

"FİYATI VE BOYUTU UYGUN"

Vatandaşlar ise 1 kilo hamsinin 4 kişilik bir aileyi doyurduğunu, fiyatının ve boyutunun uygun olduğunu ifade ettiler.

BALIK FİYATLARI

Tezgahlarda diğer balık fiyatları ise şöyle: