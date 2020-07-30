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    Samsun'da gözleri görmese de 20 senedir şehitliğe geliyor

    Samsun'da yaşayan doğuştan görme engelli Yılmaz Gudal, 20 senedir her bayram arefesinde şehitliğe ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyor, dua ediyor.
    • İHA
    • 30.07.2020 - 15:22
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    Samsun'da gözleri görmese de 20 senedir şehitliğe geliyor

    Yüzde 90 görme engeli bulunan 40 yaşındaki Yılmaz Gudal, her bayram arefesinde şehitliği ziyaret ediyor.

    20 YILDIR ŞEHİTLİĞE GELİP, DUA EDİYOR

    Gudal, bu Kurban Bayramı arefesinde de İlkadım ilçesindeki Asri Mezarlık Şehitliği'ne gelerek dua edip, Yasin-i Şerif okudu.

    Şehit mezarlarını tek tek dolaşarak dua eden Gudal, burada ayrıca mezarlıktaki toprakları kokluyor.

    "HER BAYRAM AREFESİNDE ZİYARET EDERİM"

    Her bayram arefesinde ziyarette bulunduğunu belirten Gudal, "Burada benim kanım, canım yatıyor. Nasıl gelmeyeyim. Her bayram arefesinde burayı ziyaret ederim. Kur'an-ı Kerim'i hemen hemen ezbere bilirim. Burada Yasin-i Şerif okurum. Doğuştan görme engelli olarak doğdum. Görmem zamanla daha da çok kapandı. Allah dert verip dermansız bırakmasın. Allah vatanımızı ve milletimizi zafer ve muzaffer eylesin" dedi.

    Samsun'da gözleri görmese de 20 senedir şehitliğe geliyor #1

    Samsun'da gözleri görmese de 20 senedir şehitliğe geliyor #2

    Samsun'da gözleri görmese de 20 senedir şehitliğe geliyor #3

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