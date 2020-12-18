Samsun'da hastaneyi yakmak isteyen hastayı durduran hemşirelere teşekkür

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Muhammet Ali Oruç bir hastayı hastaneyi yakmak isterken durduran kahraman hemşirelere teşekkür etti.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, geçtiğimiz günlerde tedavi gören bir hasta tarafından yakılma teşebbüsünde bulunulan Terme Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi’ni ziyaret ederek, hastane yönetimi ve merkezde görev yapan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ORUÇ'TAN KAHRAMAN HEMŞİRELERE TEŞEKKÜR

Yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu belirten Müdür Oruç; olayı erkenden fark edip, kişiye müdahale ederek, güvenlik güçlerini uyaran hemşireler Esen Bozkurt ve Gülbin Çalışkan'a kahramanca davranışlardan dolayı teşekkür etti.

Tüm Samsunluların her şartta, bütün zorluklara rağmen mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına sahip çıkması gerektiğini belirten Oruç sağlık çalışanlarına, saldırganın bugün mahkemeye çıkarılarak tutuklandığı bilgisini de verdi.

NE OLMUŞTU?

Samsun'da Terme Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi’nde tedavi gören ve ertesi gün saat 08.00’de randevusu olan A.I., randevusunun öğleden sonraya alınmasını istemişti.

Koronavirüs yoğunluğu nedeniyle talebi kabul edilmeyen A.I, bunun üzerine kısa bir süre sonra diyaliz merkezine elinde benzin dolu bidonla gelmişti.

Benzin dolu bidonu 12 hastanın yatarak tedavi gördüğü ve oksijen tüplerinin olduğu diyaliz merkezine döken A.I.’ya 2 hemşire müdahale ederek yangını engellemişti.