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- Samsun'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Samsun'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, minibüs vinç ile çıkarıldı.
- AA
- 20.09.2021 - 23:25
- Güncelleme : 20.09.2021 - 23:46
Samsun'un Çarşamba ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Fındık işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki minibüs, Çatak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilldi.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Temel Y, Gamze Y, Menekşe T, Fatma A, Hava G, Zahide G, Gülpembe G, Merve G, Hanife G, Cansu G, Mahircan Ç. ve Saffet Ç. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar minibüsten vatandaşların yardımıyla çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüs, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı.
Samsun'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı VİDEO