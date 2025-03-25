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Samsun'da kablo hırsızlığına gözaltı

Samsun'da kablo hırsızlığına gözaltı Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinin önünden 2 bin 500 lira değerindeki hurda kabloları çaldığı iddia edilen bir şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.