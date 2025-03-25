İHA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, gece saatlerinde bir hırdavatçı dükkanının önünden hurda kablolar çalındı.

Dükkan sahibi, 2 bin 500 lira değerindeki kablolar için şikayette bulundu.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kameraları incelenerek şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan S.G., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor